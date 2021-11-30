بوتين يحذر الناتو.. عدم تجاوز خطوط روسيا الحمراء في أوكرانيا

تحذيرات روسية جديدة من خطورة اقتراب البنية التحتية للناتو من حدود روسيا ونشر صواريخ متطورة تستهدفها..

الرئيس الروسي قال إن بلاده ستضطر لاتخاذ خطوات مماثلة ردا على التهديدات الغربية وأن بلاده لا تهدد أحدا وخاصة أوكرانيا، وإن تطويرها لأسلحة فرط صوتية يأتي ضمن ردها على إجراءات الحلف.

الرئيس البيلاروسي الكساندر لوكاشينكو قال إنه سيقترح على بوتين نشر أسحلة نووية في بيلاروسيا إذا ظهرت أسلحة مماثلة في بولندا.. بينما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ إن وجود الحلف في البحر الأسود وبحر البلطيق يهدف لردع روسيا عن أي إعتداء ضد أوكرانيا..

فما هي تداعيات رفع منسوب التوتر العسكري على تخوم روسيا؟

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