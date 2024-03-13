بوتين يحذر الغرب.. مستعدون لحرب نووية حال أي تهديد

يرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل السلام مع التأكيد على حتمية النصر في الميدان مهما اختلفت وتغيرت المعطيات..

ففي مقابلة صحفية أكد أن وجود قوات أجنبية بأوكرانيا وإمدادها بالسلاح لن يغيّرَ واقع الميدان مجددا الاستعداد للتفاوض وفق المعطيات على الأرض ومشيرا في الوقت ذاته لقدرات الثالوث النووي الروسي وتفوقه على أي نظام مماثل..

تصريحات تأتي في وقت تتقدم فيه القوات الروسية على طول خد الجبهة بينما جُن جنون البعض في الغرب من احتمالية انتصار روسيا ملوحين بخيارات كثيرة لمواجهة ذلك.

نتابع هذا الموضوع في حلقة اليوم من برنامجكم بالتفاصيل.

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