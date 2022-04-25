بوتين يحذر.. الغرب لن ينجح في تفتيت روسيا

في كلمة خلال اجتماعه بمجلس النيابة العامة، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن محاولات تفتيت روسيا لن تنجح مشددا على إفشال مَهمة الغرب الرئيسية الساعية لتقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، في هذا الاتجاه أشار بوتين إلى توفر الاقتصاد الوطني على كل المقومات لتخفيض آثار العقوبات الغربية والعمل بشكل مستقل دون أي خلل.

ورغم تحذير موسكو وتجديد رفضها للدعم الأمريكي بالأسلحة لأوكرانيا على لسان سفيرها في واشنطن أناتولي أنطونوف، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارة وفد من بلاده لكييف وضع استراتيجية لدعم أوكرانيا مؤكدا مضي واشنطن في تعزيز قدرات الأوكرانيين في مواجهة روسيا، بدوره أعرب وزير الدفاع لويد أوستن عن تصميم واشنطن على مواصلة تقديم الدعم العسكري إلى أوكرانيا لتحقيق النصر.

فهل فشلت العقوبات الغربية في هز الجبهة الداخلية في روسيا؟ وما هي خيارات موسكو للتعامل مع استمرار الدعم العسكري الأمريكي لكييف؟

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