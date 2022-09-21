بوتين يحذر الغرب.. سلاحنا النووي للرد على التهديدات

رسائلُ واضحةٌ لا تحمل التأويل وربما هي الأقوى منذ بدء العمليةِ العسكرية الروسية في شباط الماضي..

الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين وبعد إعلانه التعبئةَ الجزئية أوضح في خطابٍ وجهه للشعب الروسي أن موسكو تمتلك أصنافا مختلفة من الأسلحة من بينها النووية، وبعضُها أكثرُ تطورا من تلك الموجودة في دول الناتو، مشيرا إلى أن روسيا ستستخدم جميعَ الوسائل المتاحة حال وجود تهديد لوحدة أراضي البلاد.

الخطوة التي أثارت جنونَ الدول الغربية تأتي كضرورة بعد خيار الاستفتاء على انضمام مناطقِ الشرق الأوكراني لروسيا الاتحادية لحمايتها من الوقوع فريسةَ الجلادين الأوكران كما وعد بوتين اليوم.

- هل بات العالمُ اليوم قابَ قوسين من حرب نووية؟

- ما قدراتُ الدول الغربية على التحرك في الميدان بعد هذه التحذيرات.. هل سنشهد مزيدا من ضخ السلاح أم نحو إنهاءِ الحرب بحل يقبلُه الجميع وهو التصريح المفاجئ من بايدن؟

- وماذا عن جبهة الألف كلم بين روسيا ودول الناتو؟ هل ستبقى كما هي في الفترة القادمة؟

نتابع المزيد في التفاصيل لهذه الليلة.

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