بوتين يحذر.. العقوبات يستحيل أن تعزل روسيا

وسط حرب العقوبات التي يشنها الغرب على موسكو، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استحالة عزل روسيا عن العالم رغم العقوبات مشددًا على أن موسكو ستعمل على إيجاد حلول لتجاوز محاولات وضع العراقيل الهادفة لكبح تطورها، كما دعا بوتين الحكومة إلى العمل على تدابير دعم للمؤسسات المتضررة من العقوبات.

وفيما ترتد العقوبات على أصحابها بمأزق اقتصادي صعب يضرب التكتل الأوروبي ما دفع المواطن للخروج إلى الشارع محتجًا، ها هو البنك المركزي الأوروبي يعلن عن رفع معدلات الفائدة بمعدل ربع نقطة لأول مرّة منذ أكثر من عقد، في مسعى لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار.

فكيف فشلت محاولات إخضاع موسكو عبر بوابة العقوبات؟ وما هي خيارات الغرب في ظل أزماته الاقتصادية والاجتماعية المتنامية؟

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