روسيا تشترط.. حل أزمة أوكرانيا بتنفيذ مطالبنا

على خط الأزمة الأوكرانية يأخذ الحراك الديبلوماسي زخما أكبر، ففي ثالث اتصال هاتفي بينهما خلال أقل من أسبوع، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون باستعداد موسكو للحوار في حال تطبيق أوكرانيا غير المشروط للمطالب الروسية، بينما جدد ماكرون حسب بيان الإليزيه مطالبته بوقف العملية العسكرية الروسية.

من جانبه دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال ببوتين إلى التمهيد المشترك للسلام مطالبا بمنح فرصة للحلول السياسية، ليأتي رد بوتين بالتشديد على ارتباط سير العملية العسكرية بمدى تجاوب كييف مع المطالب الروسية مؤكدا في الوقت نفسه عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض التي تستخدمها القوات الأوكرانية لإعادة تجميع قواتها.

مبادرة ماكرون وأردوغان أعقبها اتصال هاتف ثالث من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ببوتين بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على عقد الجانبان مباحثات مطولة في الكرملين، وقبيل توجهه إلى لاتفيا للقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

فما الذي تخفيه التحركات والاتصالات الديبلوماسية المكثفة؟

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