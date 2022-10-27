بوتين يحذر..رهان الغرب على الهيمنة لعبة خطرة

خلال جسلة حوارية امتدت نحو أربع ساعات قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى فالداي الدولي إن أمام البشرية طريقان،

إما المضي قدما نحو الانهيار أو العملُ معا من خلال الحوار على نظامٍ عالمي جديد، محذرا الغرب من تجاهلِ مصالحِ الدول الأخرى وقيمها وثقافاتها .. وقال بوتين إن روسيا لا ترى نفسها عدوا للغرب، وأنها حاولت بناء علاقات معه أساسها العيش المشترك ، وهي تدافع الآن عن حقها في الوجود.. كما قال إنه يدعم انضمام السعودية الى مجموعة بريكس وإعادةَ النظر في هيكليةِ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.. مضيفا أن روسيا لم تبادر بالحديث عن استخدام سلاح نووي، وفسر التهويل الغربي حول هذا الموضوع بأنه محاولةٌ للتأثير على حلفاءِ موسكو.. فهل انتهى عهد الأحادية القطبية؟ وهل يولد نظام عالمي جديد من رحم هذا الصراع؟

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