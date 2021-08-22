بوتين يحذر..الوضع في أفغانستان يخص أمن روسيا

تطورات الوضع في أفغانستان تمس أمن روسيا بشكل مباشر، تصريح حذر من خلاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطر تسلل عناصر إرهابية تحت غطاء اللجوء إلى دول آسيا الوسطى، بوتين طرح تساؤلات حول مسألة استقبال اللاجئين في هذه الدول دون تأشيرات بينما يشترط حصولهم عليها قبل الذهاب للولايات المتحدة، وأمام الدعوات لمنع تفكك أفغانستان واستكمال مساعي تشكيل حكومة شاملة تبقى المخاوف الأمنية قائمة خصوصا لدى دول الجوار

فهل يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بعد الفشل في أفغانستان ؟