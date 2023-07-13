بوتين يتوعد.. وقف صفقة الحبوب طالما الغرب ينكث بوعوده

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو لن تمدد صفقة الحبوب إلا بعد تنفيذِ ما يخص روسيا في الاتفاق، لافتا إلى أن موسكو مددت طوعا صفقةَ الحبوب عدة مرات دون مقابل

واعتبر بوتين أن تنفيذها كان لعبة لصالح طرف واحد، وأشار بوتين إلى أنه لم يطلع على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن صفقة الحبوب، مضيفا أن الأمم المتحدة تحاول بصدقٍ حمل الدول الغربية على البدء في تنفيذ بنود الصفقة، وأكد الرئيس الروسي أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا أعاقت تطبيق الاتفاق وعمقت المشاكل في سوق الغذاء العالمي..

فأي مصير ينتظر صفقة الحبوب بعدما نكث الغرب وعوده ولم يفِ بإلتزاماته؟

Your browser does not support audio tag.