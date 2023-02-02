بوتين يتوعد الغرب.. كيف ستواجه روسيا دبابات ليوبارد الألمانية؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال إحياء الذكرى الثمانين لهزيمة النازيين في معركة ستالينغراد، بأن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها،

وأكد أن النازية في شكلها الحديث تشكلُ تهديدًا لروسيا الاتحادية، وعلى روسيا مرة أخرى أن تتصدى لعدوان الغرب الجماعي.. بينما قال المتحدث باسم الكريملن إن روسيا ستستخدم قدراتها العسكرية بشكل أوسع في ظل تزايد توريد أسلحة ثقيلة الى أوكرانيا.. وزيرُ الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إنه كلما زاد الغرب في تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لدفعها بعيدا عن الأراضي الروسية.. فما هي مآلات الوضع العسكري على الأرض في ظل التصميم الروسي على الرد بقوة على التحشيد العسكري الغربي؟

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