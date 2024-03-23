بوتين يتوعد.. سنعاقب جميع المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي

في أول خطاب له بعد الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفذي الهجوم والرؤوس المدبرة بعقاب حتمي

وأشار الرئيس الروسي إلى اعتقال جميع المتورطين وهم في طريقهم إلى أوكرانيا حيث تشير المعطيات الأولوية لوجود منفذ معد لهم من الجانب الأوكراني لعبور الحدود.

وأمام الحصيلة البشرية الفادحة للعمل الإرهابي التي بلغ نحو مائة وثلاثة وثلاثين قتيلا أكد بوتين أن روسيا ستخرج أقوى مرة أخرى كما فعلت في كل المحن السابقة، ولن تسمح بزرع بذور الشقاق والذعر السامة في المجتمع الروسي متعدد القوميات.

فما هي أهم الرسائل التي حملها خطاب بوتين؟ ومن هي الجهات المعنية بوعيد العقاب الحتمي؟

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