بوتين يتوعد.. سنرد على حرب الغرب الاقتصادية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية..

وأكد أن إمدادات النفط الروسي للسوق الأمريكية كانت ضئيلة جدا، وأن ارتفاع الاسعار هو نتيجة سوء تقديريهم للمواقف.

وقد شهدت الأسواق الامريكية ارتفاعا حادا للتضخم قارب الثمانيةَ بالمئة في شهر فبراير على أساس سنوي، لأول مرة منذ عام أثنين وثمانين من القرن الماضي.. وشهدت الأسواق الأوروبية أيضا ارتفاعا حدا في أسعار النفط والغاز ومنتجات أخرى، وزيادة في نسب التضخم رغم تعهد موسكو بضمان إمدادات الطاقة حسب الاتفاقات.

وبينما تدفع واشنطن نحو مزيد من العقوبات الى موسكو ومزيد من الأسلحة الى أوكرانيا.. تحافظ باريس وبرلين على خط الدبلوماسية المباشر مع الرئيس الروسي، بحثا عن مخرج سياسي لهذه الازمة رغم سيرهما في خط العقوبات الغربية... كما تبرز في الأفق جهود تركية تكللت بلقاء أنطاليا بين لافروف وكوليبا.. يمكن اعتبارها خطوة يتم البناء عليها لاحقا.. فما هي فرص الدبلوماسية أمام هستيريا الحرب الإقتصادية والعقوبات؟

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