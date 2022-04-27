بوتين يتوعد.. ردنا صاعق إذا تدخلوا بأوكرانيا

ملوحا بضربة صاعقة، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من محاولة فرض تهديد استراتيجي على روسيا أو تدخل أي طرف خارجي في أحداث أوكرانيا، مضيفا أن موسكو ستستخدم في ردها وسائل لا يملكها خصومها ولا ترغب في اللجوء إليها.

كما حمل بوتين قوى خارجية مسؤولية دفع أوكرانيا إلى المواجهة المباشرة، مشيرا إلى أن الغرب حول أوكرانيا الجارة إلى بلد عدو وحطب في نار المواجهة مع روسيا.

تصريحات بوتين تأتي بعد تحذير وزارة الدفاع الروسية من رد سريع ومناسب على دعم لندن المباشر لهجمات كييف بعد إعلان نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي عدم تحفظ بلاده على استخدام أسلحة تدعم بها لندن كييف في ضرب الأراضي الروسية.

وفي سياق آخر حذرت الخارجية الأمريكية من محاولات تصعيد التوتر في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد، فيما اتهمت السلطات المحلية هناك أوكرنسيا بالسعي إلى توسيع رقعة الصراع وإقحام مولدوفا وترانسنيستريا في الصراع.

ما هي دلالات التحذير الروسي من اللجوء إلى رد عسكري حاسم؟ وهل يدفع الغرب إلى مراجعة مساعي الإضرار بروسيا؟

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