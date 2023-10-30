 
مباشر
بالتفاصيل

بوتين يتهم الولايات المتحدة.. تقف وراء أزمات الشرق الأوسط

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbtd

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن واشنطن وأتباعها يقفون وراء أزمات شعوب الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم مؤكدا أن الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية بدأت تضعف وتفقد هيمنتها.

وأضاف بوتين أنه بدلا من ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في الشرق الأوسط بدأت عدة أطراف في تطبيق سياسية الانتقام على مبدأ المسؤولية الجماعية، لزعزعة الاستقرار العالمي... وشدد بوتين على أن موقف روسيا بشأن الشرق الأوسط لم يكن أبدا قائما على المصلحة الذاتية أو المعايير المزدوجة، مؤكدا أن مفتاح حل المشكلة هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا