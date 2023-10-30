بوتين يتهم الولايات المتحدة.. تقف وراء أزمات الشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن واشنطن وأتباعها يقفون وراء أزمات شعوب الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم مؤكدا أن الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية بدأت تضعف وتفقد هيمنتها.

وأضاف بوتين أنه بدلا من ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في الشرق الأوسط بدأت عدة أطراف في تطبيق سياسية الانتقام على مبدأ المسؤولية الجماعية، لزعزعة الاستقرار العالمي... وشدد بوتين على أن موقف روسيا بشأن الشرق الأوسط لم يكن أبدا قائما على المصلحة الذاتية أو المعايير المزدوجة، مؤكدا أن مفتاح حل المشكلة هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

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