بوتين وبايدن يتفقان على الحوار.. واشنطن جادة؟

بعد أزمة دبلوماسية لم تشهدها علاقاتُ البلدين حتى في أسوأ أوقاتها أيامَ الحرب الباردة..

ها هو الرئيس الأمريكي جو بايدن يبادر من خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بطرح فكرة لعقد لقاءِ قمة في دولة ثالثة.. كما بحث الرئيسان العديدَ من القضايا الإقليمية والعالمية، بما فيها نيةُ الولايات المتحدة وروسيا مواصلةَ الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.. فيما تطرق بايدن إلى قلق بلاده مما قال إنه حشدٌ عسكري روسي على حدود أوكرانيا.

- ما هي أهدافُ هذه الخطوة من جانب واشنطن بالنظر إلى التصريحات المعادية لروسيا سابقا؟

- هل هي جادة بتغيير طبيعة الخطاب الفوقي مع روسيا، أم أنها مناورة من مناورات الجمهوريين في البيت الأبيض؟

- ما هي آفاق التعاون.. وفي المقابل ما هي آفاق التصعيد بين البلدين؟

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