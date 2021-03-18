بوتين وبايدن.. حوار مرتقب أم مواجهة حادة؟

بعدَ ردِ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحاسم وبأن كلَ إناء ينضح بما فيه على كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصفِه إياه بالقاتل..

الرئيس الروسي يقترح على نظيره الأمريكي الحوارَ على الهواء مباشرة ويؤكد أن الاستقرار الاستراتيجي يقع على عاتق الدولتين أي روسيا والولايات المتحدة.. كما وشدد على ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات الثنائية.. البيت الأبيض أكد دعم الاتصال مع القيادة الروسية بعدما عبر عن عدم ندمه على تصريحات أطلقها بايدن بحق بوتين.

فبعد أن فاجأ بايدن الجميعَ بهذا الكلام الذي خرج عن كل أطر الدبلوماسية والعلاقات الدولية بات الأسئلةُ تتردد حول المرحلة القادمة من العلاقات وفي ما إذا كنّا أمام أزمة قابلة للاستمرار والتصعيد أم أنها ليست أكثر من سحابة صيف بين موسكو وواشنطن.

- هل سيستجيب بايدن لطلب الحوار والحفاظ على العلاقات مع روسيا؟

- من يتحمل المسؤولية عن وصول العلاقات الروسية الأمريكية إلى هذا الحد وكيف سينعكس ذلك على العلاقات بين البلدين والملفات المتداخلة..

- هل يدرك الرئيس الأمريكي تداعيات المجاهرة بالعداء للرئيس الروسي ولروسيا أم أنها خطوة غير محسوبة النتائج ويمكن إصلاحها

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