بوتين: واشنطن تسيس الاقتصاد وأوروبا تعرقل

شهد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي جلسة نقاش عامة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر، والمستشار النمساوي تناولت في مجملها التعاون الاقتصادي وكورونا والعلاقات الدولية.

الرئيس الروسي قال إن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت الى أدنى مستوياتها، وأصبحت رهينةً للسياسات الداخلية الأمريكية مضيفا أنه سيناقش الامر مع نظيره الأمريكي خلال القمة المقلبة.. كما أعلن أيضا الانتهاء من بناء أنبوب الغاز الأول من السيل الشمالي إثنان الرابطِ بين روسيا والمانيا، على أن ينتهي الانبوبُ الثاني قريبا معتبرا أن المشروع اقتصادي بحت، وأن الغاز الذي يعبره من الأنظف عالميا من وجهة نظر بيئية..

وبخصوص لقاحاتِ كورونا قال بوتين إن اللقاحاتِ الروسية آمنة وفعالة ولم تُسجل أي حالةِ وفاة بعد التطعيم بها ، مضيفا أن روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تساعد الدول الأخرى على انتاج اللقاحات في أراضيها..

نتناول بالتفاصيل أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في جلسة منتدى سان بطرسبورغ.

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