بوتين وابن سلمان.. تنسيق عال في أوبك+ يقض مضجع الأمريكي

أعقب قرار موسكو والرياض تمديد الخفض الطوعي لإمدادات النفط، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن الخطوة تهدف لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

القرار الذي اعتبره الزعيمان تأكيدا على مستوى التنسيق والتعاون ضمن تحالف أوبك بلاس نص على تمديد روسيا خفض الصادرات النفطية بمقدار ثلاثمائة ألف برميل يوميا فيما تمدد السعودية خفضها بمليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وفي أول تعليق أمريكي اعتبر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان خفض الإنتاج استمرارًا للسياسة الحالية وليس تخفيضات جديدة.

يأتي ذلك فيما سجل متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مستوى موسمي له منذ أكثر من عشر سنوات حيث بلغ متوسط سعر جالون البنزين نحو أربع دولارات.

فما هي خلفيات قرارات التخفيض الروسية السعودية ؟ وما الردود المتوقعة من واشنطن والأسواق العالمية؟

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