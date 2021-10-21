بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب
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الاجتماع السنوي لمنتدى فالداي الدولي يختتم أعماله في سوتشي بكلمة وحوار مفتوح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم فيه رؤيته وتقييمه للنظام العالمي وموقف روسيا من الملفات الدولية.
بوتين قال إن الإنسانية دخلت في عهد جديد منذ ثلاثة عقود، وإن الهيمنة الغربية بدأت بالتراجع أمام نظام متعدد الأوجه، دعا لإصلاح الأمم المتحدة دون المساس ببنيتها الأساسية، وكشف عن أن الإدارة الامريكية الجديدة بدت مصممة على إحياء العلاقات مع روسيا في لقاء جنيف.
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