بوتين لماكرون.. عواقب كارثية لقصف زابوروجيه

لتجنب كارثة نووية في أوروبا.. جاء اتصال الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ليتم تبادل وجهات النظر فيها حول ما يجري في أوكرانيا ودور الغرب في تأجيج الصراع

خاصة مع استمرار القصف الأوكراني على محطة زاباروجيه النووية دون الاكتراث بالمخاطر المترتبة عن ذلك مع التدمير الممنهج للبنى التحتية في الدنباس بالأسلحة التي يرسلها الغرب.

الرئيسان تطرقا أيضا لأزمة الحبوب وضرورة إرسال الحبوب الاوكرانية في المقام الاول للدول الفقيرة كما أعرب بوتين..

هل يكون ماكرون صلة الوصل مع أوروبا خوفا من تداعيات تهدد الجميع أم أنه يحاول تبرير خطوات تصعيدية أمام الفرنسيين؟

ما قدرة أوروبا على التأثير على نظام كييف بوجود واشنطن التي تراقب وتأجج من بعيد؟

وما هي أوراق روسيا في حال حدوث استفزاز بحجم محطة زاباروجيا أو غيره من ذرائع التصعيد؟





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