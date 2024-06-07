 
مباشر
بالتفاصيل

بوتين للناتو.. لم نهدد أحدا بالسلاح النووي وسننتصر بأوكرانيا

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp69

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال الجلسة الرئيسة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي على أن موسكو لا تهدد أحدا بالسلاح النووي،

وأن العقيدة العسكرية النووية الروسية واضحة في هذا الصدد .. كما أكد أن روسيا ستحقق النصر في أوكرانيا ولكنها مستعدة في الوقت نفسه للتفاوض من أجل التسوية على أساس النقاط التي نوقشت في مفاوضات مينسك وإسطنبول سابقا ، بشرط أخذ الواقع الجديد على الأرض بعين الاعتبار.. وبخصوص التغيرات في النظام الدولي قال الرئيس الروسي إن البلدان التي كانت تتصدر قائمة التنمية العالمية، تحاول الان بذل قصارى جهدها وبكل الوسائل الممكنة للحفاظ على هيمنتها الذي بدأت تتلاشى".

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي