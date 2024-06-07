بوتين للناتو.. لم نهدد أحدا بالسلاح النووي وسننتصر بأوكرانيا
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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال الجلسة الرئيسة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي على أن موسكو لا تهدد أحدا بالسلاح النووي،
وأن العقيدة العسكرية النووية الروسية واضحة في هذا الصدد .. كما أكد أن روسيا ستحقق النصر في أوكرانيا ولكنها مستعدة في الوقت نفسه للتفاوض من أجل التسوية على أساس النقاط التي نوقشت في مفاوضات مينسك وإسطنبول سابقا ، بشرط أخذ الواقع الجديد على الأرض بعين الاعتبار.. وبخصوص التغيرات في النظام الدولي قال الرئيس الروسي إن البلدان التي كانت تتصدر قائمة التنمية العالمية، تحاول الان بذل قصارى جهدها وبكل الوسائل الممكنة للحفاظ على هيمنتها الذي بدأت تتلاشى".