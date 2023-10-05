بوتين للغرب.. مستعدون لاستخدام الأسلحة النووية حال تهديدنا

رسائل مباشرة تضمنتها مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى فالداي للحوار..

وجه بوتين في كلمته انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم مؤكدا أن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا وأنها تحاول إنهاء الأزمة على عكس الغرب الذي يسعى للدفع إلى المواجهة المباشرة..

بوتين أعلن عن شروط استخدام السلاح النووي وعن ضرورة انشاء عالم متعدد الأقطاب بعيداً عن الهيمنة الأميركية معززاً موقع روسيا في العالم باقتصاد قوي وحلفاء يشكلون شراكة حقيقية كالصين مثلاً.. مقابل تراجع حصة الاقتصاد الأميركي وأزمات أوروبا الداخلية التي تعزز الانقسام بين شعوبها وطبقاتها السياسية..

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