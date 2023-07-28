بوتين للغرب.. لن نسمح بفرض قواعدكم بدلا من القوانين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبني موقف موحد خلال القمة الروسية الإفريقية لتحدي نظم الاستعمار الجديد ومحاولات القضاء على القيم والقوانين لحساب قواعد يضعها الغرب.

وشدد رئيس الاتحاد الافريقي عثماني غزالي على أن الوقت قد حان لمنح العلاقات مع روسيا زخما أكبر، توجه عكسه توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة حيث نص البيان الختامي للقمة على وضع آليات جديدة للتنسيق في مكافحة الارهاب والأمن السيبراني وتعميق التعاون الصناعي وتكوين الكوادر في الجامعات الروسية وتوحيد المواقف في تحدي نهج العقوبات بالإضافة إلى تقوية الشراكة بين بلدان إفريقيا وتجمعات اقليمية أخرى كبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

فما الذي تحقق خلال القمة الثانية بين الروس والأفارقة؟ وما حجم الرهانات التي وضعتها خطة السنوات الثلاث؟

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