بوتين للغرب.. كييف أسقطت طائرة الأسرى الأوكران بمنظومة "باتريوت" الأمريكية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نقل خط المواجهة إلى مسافة تحمي الأراضي الروسية من قصف الأسلحة الغربية،

وشدد بوتين على ضرورة تشكيل منطقة عازلة منزوعة السلاح على مسافة تضمن أمن المدن الروسية.

بهذا الصدد أكد بوتين أن القوات الأوكرانية استخدمت منظومة باتريوت الأمريكية في إسقاط الطائرة الروسية إيل-ستة وسبعون في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية، وأشار بوتين إلى أن روسيا تصر على إجراء تحقيق دولي في الكارثة مؤكدا أن الغرب يحاول تجاوز وإخفاء حادث إسقاط الطائرة..

فما هي خطط موسكو لتشكيل منطقة عازلة؟ وما تبعات تأكيد بوتين استخدام الجانب الأوكراني لمنظومة أمريكية في إسقاط طائرة نقل عسكرية في الأجواء الروسية؟

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