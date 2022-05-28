بوتين للغرب..تدفق الأسلحة يصعد أزمة أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إمانويل ماكرون والمستشارِ الألماني أولاف شولتس هاتفيا،،، أن السياساتِ الغربيةَ الاقتصادية،َ والمالية الخاطئةَ والعقوباتِ ضد روسيا أدت لتَذبذُبِ الإمداداتِ الغذائية .. وشدد بوتين على انفتاح موسكو لاستئنافِ الحوار مع كييف،، محذرا من مخاطرِ مواصلةِ ضخِ الأسلحة الغربية ... مكالمة جاءت بعد مكالمتين مشابهتين مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والمستشار النمساوي كارل نيهامر كشفت عن عودة الزخم للاتصالات بين موسكو والعواصم الأوروبية .. فهل تستجيب أوروبا للطلبِ الروسي برفع العقوبات لتعزيز المساهمة الروسية في الأمن الغذائي العالمي ؟ وإذا كانت روسيا منفتحةً على الحوارِ مع كييف .. فهل ستضغط أوروبا على زيلنيسكي ليعود للحوار ؟

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