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بوتين للأسد: قوات أجنبية غير شرعية بسوريا تمنع الحل

أخبار العالم العربي

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في زيارة غير معلنة هي الأولى بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، وأجرى محادثات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلالها بوتين أن المشكلة الرئيسية التي تواجه دمشق تكمن في الوجود الأجنبي غير المستند إلى أي قرارات أممية، واستمرار وجود بعض جيوب الإرهابيين، من جانبه أكد الرئيس السوري على فعالية التنسيق بين موسكو ودمشق في مكافحة الارهاب.

وفيما أشار الرئيس السوري إلى عدم شرعية العقوبات المفروضة على سوريا، تناول الشق الاقتصادي من المحادثات تنفيذ تفاهمات اللجنة المشتركة السورية الروسية حول توريد القمح وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهربائية وإقامة مشاريع مائية بحسب مصادر إعلامية سورية. 

فما هي دلالات الزيارة في هذا التوقيت؟ وما هي سبل دمشق لإتمام توحيد البلاد في ظل تحديات يفرضها الارهاب والوجود الأجنبي؟

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