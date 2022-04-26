بوتين لغوتيريش: نأمل بحل ديبلوماسي للأزمة الأوكرانية

في جولة بدأها من العاصمة التركية أنقرة وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى موسكو قبل التوجه إلى كييف.

غوتيريش خلال لقاء المسؤولين الروس، طالب بوقف إطلاق النار بأوكرانيا في أقرب الآجال معلنا عن مقترحات لإنشاء مجموعة اتصال في إطار الأمم المتحدة تضم روسيا وأوكرانيا لفتح ممرات إنسانية.

من جانبه أكد الرئيس فلاديمير بوتين انتهاء العمليات القتالية في ماريوبل وعمل الممرات الانسانية التي مكنت من إجلاء أكثر من مائة وأربعين ألف مدني في مختلف الاتجاهات، محملا العسكريين الأوكرانيين المتحصنين في مجمع أزوفستال مسؤولية احتجاز المدنيين إن وجودوا هناك.

زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تزامنت مع اتصال بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناول الأوضاع في أوكرانيا والإدارة الفعالة للممرات الإنسانية، وتأمين عمليات الإجلاء بالإضافة لجهود أنقرة في مسار اسطنبول التفاوضي.

فهل الأمم المتحدة قادرة على طرح مبادرات فعالة لحل الأزمة في أوكرانيا؟ وهل تمهد هذه التحركات والاتصالات لإحياء المسار التفاوضي؟

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