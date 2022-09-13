بوتين لشولتس.. روسيا مورد موثوق به للطاقة

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مكالمة هاتفية بينهما، أن روسيا كانت وستبقى دائما موردا موثوقا لإمدادات الطاقة، وأن العقوبات الغربية ضد موسكو تسببت في تعطل عمل خط السيل الشمالي..

وبخصوص صفقة الحبوب الأوكرانية عبر الرئيسُ الروسي عن قلقه بسبب عدم التوازن في إمدادات الحبوب الأوكرانية، حيث يذهب جزء صغير منها فقط إلى البلدان الأكثر احتياجا..

بوتين عبر عن استعداد روسيا لتوريد كميات كبيرة من الحبوب للأسواق الخارجية، ونقل الأسمدة المحجوبة في الموانئ الأوروبية إلى الدول المحتاجة مجانا.. لكنه لا يرى تقدما في الغاء الحظر المفروض على روسيا في هذا المجال حتى الآن، حسب اتفاق اسطنبول الموقع في يوليو الماضي.. مكالمة جاءت بعد يومين فقط من مكالمةٍ مماثلة بين بوتين وماكرون.. فما الذي تبحث عنه أوروبا في أروقة الكرملين؟

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