 
مباشر
بالتفاصيل

بوتين لرئيس الصين: التحالف الاستراتيجي مستمر

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1b3

انتُخب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الحاكم لولاية ثالثة من خمس سنوات، وذلك خلال تصويت اللجنة المركزية الجديدة للحزب في جلسة مغلقة..

وزيادة على التحديات الاقتصادية الداخلية، سيكون على شي التعامل مع التوترات السياسية والاقتصادية مع الغرب، وعلى رأسها ملف إعادة توحيد تايوان مع البر الصيني لاسيما بعد تضمينها في دستور الحزب الشيوعي الصيني.. ويرى مراقبون أن اللجنة المركزية الجديدة للحزب تعكس تعزيز قبضة شي على مفاصل الدولة بعد استبعاد شخصيات وصفت بالمهادنة للغرب وإقرار تعديلات على ميثاق الحزب ترسخ مكانة شي...

فالى أين تتجه بوصلة الصين بعد إقرار تطوير الجيش والإصرار على استرجاع تايوان؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا