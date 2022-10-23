بوتين لرئيس الصين: التحالف الاستراتيجي مستمر
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انتُخب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الحاكم لولاية ثالثة من خمس سنوات، وذلك خلال تصويت اللجنة المركزية الجديدة للحزب في جلسة مغلقة..
وزيادة على التحديات الاقتصادية الداخلية، سيكون على شي التعامل مع التوترات السياسية والاقتصادية مع الغرب، وعلى رأسها ملف إعادة توحيد تايوان مع البر الصيني لاسيما بعد تضمينها في دستور الحزب الشيوعي الصيني.. ويرى مراقبون أن اللجنة المركزية الجديدة للحزب تعكس تعزيز قبضة شي على مفاصل الدولة بعد استبعاد شخصيات وصفت بالمهادنة للغرب وإقرار تعديلات على ميثاق الحزب ترسخ مكانة شي...
فالى أين تتجه بوصلة الصين بعد إقرار تطوير الجيش والإصرار على استرجاع تايوان؟