بوتين لبايدن.. نطالب بضمانات لعدم توسع الناتو شرقا

القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الداخلية كانت الموضوع الأساس خلال قمة مغلقة جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن دامت ساعتين .. الكرملين أكد أن بوتين أبلغ بايدن بخطأ واشنطن عبر توجيه كل اللوم للجانب الروسي بشأن التوتر الحالي .. كما طلب الرئيس الروسي من بايدن ضمانات بعدم توسيع الحلف الأطلسي.. من جهته قال البيت الأبيض إن بايدن أعرب عن قلقه إزاء التصعيد الروسي ضد أوكرانيا كما دعا للعودة إلى الدبلوماسية ووقف التصعيد مؤكدا الرد بإجراءات اقتصادية حال التصعيد العسكري .

إلى أين تتجه العلاقات بين واشنطن وموسكو؟ وهل اتفاق بوتين وبايدن على استمرار الاتصالات بين الطرفين مؤشر على التهدئة ونهاية الأزمة؟