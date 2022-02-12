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بوتين لبايدن.. ما سبب الهستيريا الأمريكية حول مزاعم حرب بأوكرانيا؟

أخبار العالم

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موسكو تندد مجددا بما تصفه حالة الهستيريا الأمريكية التي تروج معلومات مزيفة حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الحملة الهستيرية بلغت أوجها بعد المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن.
الرئيس الروسي أجرى مكالمتين مطولتين مع نظيريه الأمريكي والفرنسي بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا. بالإضافة الى مسألة الضمانات الأمنية وخفض التوتر وتطبيق اتفاقات مينسك..

فهل تثمر الجهود الدبلوماسية عن مخرج لهذه الازمة؟

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