بوتين لأردوغان.. عودتنا لصفقة الحبوب مرهونة بتحقيق الغرب مطالبنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان استعداد موسكو للعودة إلى صفقة الحبوب حال تنفيذ الغرب التزاماته ذات الصلة،

مشيرًا إلى أن العمل جار على وضع خيارات موثوقة لتوريد الحبوب الروسية للدول الفقيرة بشكل مجاني. من جانبه شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة عدم اتخاذ خطوات لتصعيد النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا على أهمية مبادرة البحر الأسود التي وصفها بجسر سلام، ومضيفًا أن أنقرة ستواصل بذل جهود مكثفة ودبلوماسية من أجل استمرار صفقة الحبوب. فكيف سيتعاطى الغرب مع هذه الرسائل الروسية الحازمة حول صفقة الحبوب؟ وما شكل الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا لتنفيذ الصفقة بكافة بنودها؟

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