بوتين قبل قمة جنيف: بايدن محترف وترامب موهوب

قبيل موعد قمة جنيف التي تجمعه بنظيره الأمريكي جو بايدن، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات بين البلدين بأنها بلغت أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة.

بوتين وخلال تصريحاته لقناة nbc أشار إلى أنه لا يتوقع تحركات اندفاعية من جانب الرئيس الأمريكي مشيرا إلى كونه سياسا محترفا.

كما نفى الرئيس الروسي تقارير صحفية مفادها أنّ موسكو مستعدّة لتقديم نظام أقمار صناعيّة متقدّم لإيران من شأنه تحسين قدراتها التجسّسية.

من جانبه واصل بايدن تنسيق المواقف مع عدد من قادة مجموعة السبع حول قمته مع بوتين، حيث كان ملف السيل الشمالي اثنان لنقل الغاز من روسيا حاضرا على طاولة الاجتماع الثنائي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

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