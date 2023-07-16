بوتين عن قادة أوروبا.. سيشنقون أنفسهم لو طلبت ذلك واشنطن

في ظل استكانة أوروبية لقرار البنتاغون تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ساخرا بأن السياسيين الأوروبيين مستعدون لشنق أنفسهم لو أمرتهم أمريكا بذلك

وأضاف أنهم مستعدون للالتزام باي شيء يطرح عليهم من الجانب الآخر للمحيط الأطلسي. بهذا السياق أشار بوتين إلى أن روسيا تحتفظ بالحق في الرد بالمثل على أي استخدام للقنابل العنقودية مضيفا أن قرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية اضطراري ويعكس نقصا في الذخائر..

فهل رهن مسار الأزمة الأوروبية القرار الأوروبي بالتوجيهات الأمريكية؟ وهل يؤشر لجوء واشنطن للقنابل العنقودية في دعم كييف إلى عجز في توفير العتاد؟

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