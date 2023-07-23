بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد مستمر لكنه فاشل

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ، أكد فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد المرتزقة الأجانب خسائر فادحة..

بدوره، شدد لوكاشينكو على رفض بيلاروس خططَ الغرب لتقسيم أوكرانيا وضمِ جزئها الغربي إلى بولندا.. كما أطلع الرئيس الروسي على خاريطة لنقل قوات بولندية قرب حدود دولة الاتحاد .. فما هي خيارات الغرب في ظل فشل الهجوم المضاد؟ وما وراء الحديث عن المتزايد عن ضم غربها الى بولندا؟

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