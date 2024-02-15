بوتين: الغرب مخادع والناتو أداة لسياسة واشنطن ولافائدة منه

استكمالاً لمقابلة قلبت الغرب رأساً على عقب بتصريحات للرئيس بوتين مع الصحفي الأميركي كارلسون ، كشف فيها نوايا الغرب الحقيقية تجاه روسيا..

يعود اليوم الرئيس بوتين ليؤكد على حق روسيا الشرعي في الدفاع عن أمنها القومي ، مؤكداً أن الناتو هو أداةُ واشنطن في سياستها الخارجية.. وأن بدء العملية العسكرية الخاصة لم يأت خوفاً من هجوم حلف شمال الأطلسي وإنما جاء بسبب خداع روسيا مراراً حول توسعه شرقاً.. وأمام كل ما تم الكشفُ عنه.. كيف سينعكس ذلك على دوائر القرار الغربي في التعاطي مستقبلاً مع روسيا.. وما المنتظر من جديد العلاقة بين موسكو وواشنطن بالاعتماد على معطيات الميدان في أوكرانيا وتصريحات الرئيس بوتين مرة جديدة حول استعداد روسيا للتفاوض؟

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