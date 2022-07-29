 
مباشر
بالتفاصيل

بلينكن يتحدث إلى لافروف.. ما وراء الاتصال؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tikn

لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس يتحدث رأسا الدبلوماسية في موسكو وواشنطن لبعضهما

وإن كانت المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن قد جرت عبر الهاتف وليس وجها لوجه، إلا أن الجانب الأمريكي وصفها بالصريحة والمباشرة.
لافروف أكد من جانبه لبلينكن أن روسيا ستحقق بالكامل أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا، مضيفًا أن القوات المسلحة الروسية تلتزم بشدة بقواعد القانون الدولي في عملياتها، كما أشار لافروف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ومضاعفة مأزق نظام كييف وزيادة عدد الضحايا.
فما حجم الاختراق الذي حققته المباحثات الروسية الأمريكية؟ وإلى أي درجة يمكن البناء عليها في حجم الملفات العالقة بين الطرفين؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا