بلينكن يتحدث إلى لافروف.. ما وراء الاتصال؟

لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس يتحدث رأسا الدبلوماسية في موسكو وواشنطن لبعضهما

وإن كانت المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن قد جرت عبر الهاتف وليس وجها لوجه، إلا أن الجانب الأمريكي وصفها بالصريحة والمباشرة.

لافروف أكد من جانبه لبلينكن أن روسيا ستحقق بالكامل أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا، مضيفًا أن القوات المسلحة الروسية تلتزم بشدة بقواعد القانون الدولي في عملياتها، كما أشار لافروف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ومضاعفة مأزق نظام كييف وزيادة عدد الضحايا.

فما حجم الاختراق الذي حققته المباحثات الروسية الأمريكية؟ وإلى أي درجة يمكن البناء عليها في حجم الملفات العالقة بين الطرفين؟

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