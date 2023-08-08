بكين تحذر.. الفلبين تؤجج في بحر الصين الجنوبي وواشنطن تحرض

على وقع ارتفاع منسوب التوتر في بحر الصين الجنوبي، تدعو وزارة الدفاع الصينية الفلبين إلى وقف جميع الأنشطة الاستفزازية في هذا البحر

وأكدت الوزارة أن الجيش سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لصون سيادة البلاد وذلك عقب استخدام خفر السواحل الصيني خراطيم المياه لإبعاد سفن فلبينية من المنطقة وصفت أنشطتها بغير الشرعية. وفيما تعرب الولايات المتحدة عن دعمها لما تسميه أنشطة الفلبين البحرية المشروعة ببحر الصين الجنوبي تشدد بكين على أن واشنطن ليست طرفا في القضية ولا يحق لها فرض أي إملاءات، داعية إياها للتوقف عن استخدام قضية بحر الصين الجنوبي لبث الارتباك والشقاق والفتنة.

فكيف تفهم الولايات المتحدة رسائل الصين الحازمة حول بحر الصين الجنوبي؟ وما احتمالات الصدام العسكري بين بكين وواشنطن في هذه المنطقة؟

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