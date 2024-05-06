بعد موافقة حماس على وقف النار.. إسرائيل تصر على اجتياح رفح

حالة من الارتباك تسود الأوساطَ السياسية في إسرائيل بعد إعلان حماس ردها بالموافقة على المقترح المصري القطري بوقف إطلاق النار..

رد يسلط الأضواء على إسرائيل عامةً ونتنياهو خاصة العالقِ بين سندان طوفان شعبي غاضب يريد التهدئة وآخر سياسي يميني متطرف يرفض الرد الحمساوي.. رجوح الكفة لصالح المتطرفين في حكومة نتنياهو، كشفه قرارُ مجلس الحرب الإسرائيلي الذي أعلن استمرار العملية في رفح بهدف الضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب حسَبَ قوله..

مجلس الحرب ولتجنب الضغوط الدولية وبالتحديد من قبل إدارة بايدن، أبقى الباب مواربا وأعلن إرسال وفدٍ للقاء الوسطاء لبحث التوصلِ إلى صفقة مقبولةٍ رغم اعتباره مطالبَ حماس بعيدةً عما يطالب به.

تطورات حربِ غزة.. نافذة نقاش مع ضيوفنا نفتحها لنستطلع السيناريوهات المتوقعة حول مستقبل هذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني..

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