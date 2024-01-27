بعد قرار "العدل الدولية".. القانون فوق إسرائيل للمرة الأولى

نتوقف في هذه الحلقة من استديو القاهرة عند التداعيات القانونية والسياسية للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة..

كيف يمكن تفسير منطوق هذا الحكم وما هي آليات تطبيقه؟ وما هي التدابير العاجلة التي طالبت المحكمة باتخاذها لا سيما فيما يتعلق بالمعابر وإدخال المساعدات وما هو الدور المصري في تطبيق هذا القرار؟ كما نتساءل عن الجهة التي يمكنها ان تتولى إدخال المساعدات وتوزيعها في ظل الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة وبعض حلفائها للأونروا وتأثير ذلك على الوضع الانساني.

ضيف الحلقة الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي.

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