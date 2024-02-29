بعد فشل تهجيرهم.. هل تسرع إسرائيل إبادة فلسطينيي غزة؟

لا تنتهي صور المشهد الكارثي في غزة، فمجددًا تقدم آلة الحرب الإسرائيلية المستمرة بلا هوادة على القطاع فصلًا آخر من فصول المأساة الإنسانية على الأرض.

هذه المرة يَقتل ويَجرح الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين بعد أن استهدفهم خلال انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة.

حجم الفاجعة في القطاع لا يتوقف عند هذا الحد، فها هو المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني يؤكد أنه لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة، مضيفًا أن هناك مجاعةً من صنع الإنسان تلوح في الأفق، وأنه يتم منع المساعدات من الوصول لشمال القطاع بدلًا من زيادتها.

هذا الأمر يأتي أيضًا في وقت أفادت فيه وسائل إعلام أن حماس هددت بوقف مفاوضات وقف إطلاق النار على خلفية القتل المأساوي لمواطنيين فلسطينيين خلال تدافع حول شاحنات المساعدات شمال غزة.

فما الذي تسعى إليه تل أبيب من استهداف وقتل مدنيين جياع؟ وهل يدمر هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير مفاوضات صفقة التبادل مع حماس؟

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