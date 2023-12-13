بعد ترحيله لفرنسا.. محام فلسطيني يوصف مخطط إسرائيلي للتهجير

حرب إسرائيل على غزة افزعت العالم بوحشيتها وخروقاتها الصارخة للقوانين الدولية بدعم أمريكي، وإذا كان حال الفلسطينيين خارج السجون هو القنص والقصف والتهجير القسري فما حالهم بالمعتقلات؟

ترى ما وضع المعتقلين الفلسطينيين وما هي سبل حمايتهم؟ ما شكل صفقات تبادل الأسرى مستقبلا وأين يتجه مخطط التهجير القسري نحو مصر؟

حول هذه النقاط نتحدث مع المحامي والحقوقي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري وهو الذي عاش الاعتقال مرات عدة ثم عاش النكبة منفردا عام 2022 حين هجرته إسرائيل قسراً من مدينته القدس إلى فرنسا.