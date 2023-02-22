بعد ترحيب روسيا.. هل تدفع مبادرة الصين لتسوية أزمة أوكرانيا؟

ترحيب بجهود بكين في حل الأزمة الأوكرانية وتأكيد على متانة العلاقات، هكذا بدت مباحثات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في موسكو

مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.



وبينما يشدد بوتين أن العلاقات الروسية الصينية مهمة لتحقيق استقرار الوضع على الساحة الدولية، يرى لافروف أنها تتطور بشكل ديناميكي رغم الاضطرابات والوضع العالمي. وذاك أمرٌ نسج على وانغ يي الذي أضاف بدوره أن علاقات البلدين صمدت أمام ضغوط المجتمع الدولي وأنها ليست موجهة ضد دول ثالثة.

فما قدرة بكين على لعب دور في حل الأزمة الأوكرانية؟ وكيف ينظر الغرب إلى هذه التحركات الصينية؟

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