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نيوزميكر

بعد انضمام مصر لبريكس.. سعي للنهوض بالاقتصاد

أخبار العالم

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة حلمي السعيد.

تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة حلمي السعيد لـRT:

  • العالم يتجه نحو القطبية المتعددة وبريكس لاعب قوي على الساحة العالمية
  • يتميز بريكس بالميزة النسبية في حجم القوى البشرية والقاعدة الصناعية الكبيرة وتصدير الطاقة والغذاء
  • العالم يمر بأزمات وصدمات كثيرة أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي العالمي وهذا يبين أهمية بريكس
  • بنك بريكس للتنمية يلعب دورا كبير في التمويل العالمي وزيادة حجم التجارة والاستثمار
  • وجود شراكة مع بريكس يساعد مصر في تمويل خطتها الاستثمارية وتبادل الفائدة مع دول بريكس
  • التبادل بالعملات المحلية يزيد التبادل التجاري بين الدول
  • لدينا مشاريع متعددة بين مصر وروسيا والعلاقات مستمرة وقوية
  • هناك مجالات هامة يمكن تنميتها للتعاون والتبادل التجاري بين روسيا ومصر
  • وجود منطقة صناعية روسية في مصر أمر مهم جدا بالنسبة للطرفين
  • عدد كبير من الشركات الروسية مهتمة بتواجدها في مصر ونلتقي بهم خلال المنتدى الاقتصادي
  • أرقام التضخم في مصر تتجه نحو الانخفاض وستقل أكثر خلال النصف الثاني من العام
  • تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي باتت قضية ملحة جدا

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