بعد انضمام مصر لبريكس.. سعي للنهوض بالاقتصاد
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة حلمي السعيد.
تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة حلمي السعيد لـRT:
- العالم يتجه نحو القطبية المتعددة وبريكس لاعب قوي على الساحة العالمية
- يتميز بريكس بالميزة النسبية في حجم القوى البشرية والقاعدة الصناعية الكبيرة وتصدير الطاقة والغذاء
- العالم يمر بأزمات وصدمات كثيرة أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي العالمي وهذا يبين أهمية بريكس
- بنك بريكس للتنمية يلعب دورا كبير في التمويل العالمي وزيادة حجم التجارة والاستثمار
- وجود شراكة مع بريكس يساعد مصر في تمويل خطتها الاستثمارية وتبادل الفائدة مع دول بريكس
- التبادل بالعملات المحلية يزيد التبادل التجاري بين الدول
- لدينا مشاريع متعددة بين مصر وروسيا والعلاقات مستمرة وقوية
- هناك مجالات هامة يمكن تنميتها للتعاون والتبادل التجاري بين روسيا ومصر
- وجود منطقة صناعية روسية في مصر أمر مهم جدا بالنسبة للطرفين
- عدد كبير من الشركات الروسية مهتمة بتواجدها في مصر ونلتقي بهم خلال المنتدى الاقتصادي
- أرقام التضخم في مصر تتجه نحو الانخفاض وستقل أكثر خلال النصف الثاني من العام
- تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي باتت قضية ملحة جدا