بعد استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية.. ما مصير الردع الإسرائيلي؟

في خطوة قد تفتح الباب أمام موجة من الاستقالات بين كبار المسؤولين العسكريين، أعلن الجيش الإسرائيلي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية آهارون هليفا بعد إقراره بمسؤوليته عن الفشل

في منع وقوع هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، ليكون هليفا أول مسؤول رفيع المستوى يترك منصبه بعد نصف عام من الحرب في قطاع غزة.. في هذا السياق تداولت وسائل إعلام إسرائيلية نية مسؤولين آخرين بينهم قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس الاستقالة في أغسطس القادم.

ضمن ردود الفعل رحب زعيم المعارضة يائير لابيد باستقالة هاليفا وطالب رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يحذو حذوه. في المقابل اتهم نتنياهو حركة حماس بالسعي إلى تقسيم الإسرائيليين من خلال التشدد في موقفها متعهدا باتخاذ رد حازم.

فما هي تبعات استقالة هليفا؟ وهل ينعكس ذلك على مواقف القيادة السياسية في إسرائيل؟

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