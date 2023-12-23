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بعد إدانة إسرائيل.. مريم أبو دقة تطرد من بلد "الحريات" فرنسا

أخبار العالم

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وجدت نفسها في بلد الحريات بلا حرية، وتم ترحيلها واعتبارها إرهابية لأنها فقط تحكي مأساة شعبها تحت الاحتلال..

هذا ما حدث مع ضيفتي ابنة خان يونس التي عرفت السجون الإسرائيلية منذ سن الخامسة عشرة في عام 1967، وعرفت النفي والإبعاد وعاصرت عقود من النضال الفلسطيني، وهي واحدة من الناشطات النسويات اللاتي حملن قضية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وفي السجون الإسرائيلية. فكيف رأت تغيرات العالم من قضيتها؟
أرحب بالناشطة الفلسطينية والباحثة وعضو الهيئة الشعبية ومؤسسة لجنة المرأة الأممية السيدة مريم أبو دقة.

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