بضغط أمريكي.. قرار أممي بتوسيع المساعدات لغزة دون وقف النار

امتنعت روسيا عن التصويت على مشروع قرار اُرجئَ أكثر من مرة بسبب الضغوط الأميركية الرافضة لبند التعليق الفوري "للعمليات العدائية" بين إسرائيل وحماس..

بعد محاولة روسية لإضافة دعوة لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية واجهته الولايات المتحدة بفيتو..

القرار المعتمد في مجلس الأمن ينص على توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، ويدعو "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

وعليه يبقى التساؤل حول قدرة مجلس الأمن على ضمان تنفيذ القرار.. وإلى أي حد إسرائيل ستقوم بتسهيل دخول المساعدات.. والالتزام بمضامينه..

Your browser does not support audio tag.