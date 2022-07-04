بروكسل تقر بصعوبة وقف الإمدادات الروسية

رغم الحرب الاقتصادية التي تشنها الدولُ الغربية بقيادة واشنطن على روسيا أعلنت الحكومةُ الروسية وعلى لسان رئيس وزرائها استحالة عزلها بسبب ارتباطها ارتباطا وثيقا بالعالم والعدد الكبير من الأصدقاء فيه.. والتجربةُ أثبتت ذلك من أسواق النفط والغاز إلى سعر الصرف والوضع المعيشي ونسب التضخم حتى الآن..

هذه التصريحات سبقتها أخرى من سياسيين في القارة العجوز حذر فيها منسقُ السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من خطورة الوقف السريع لمصادر الطاقة الروسية المستوردة من الدول الأوروبية ما سيسبب صعوبات مختلفة مع عجز اقتصادي وتضخم لم تعرفه عواصم الغرب من عشرات السنين، والحديث مثلا هنا عن عجز بمليار يورو في ألمانيا وزد على ذلك أن أسعار الغاز التي تجاوزت مستوى ألف وسبعمئة دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ العاشر من شهر مارس الماضي بحسب بورصة لندن...

- هل تستطيع موسكو الحفاظ على اقتصادها في ظل الوضع العالمي

- وما قدرة الدول الأوروبية على الاحتمال في ظل هذه الوقائع وهل هي قادرة عن التراجع عن العقوبات؟

- أين تقف تلك الحكومات من الإملاءات الأمريكية حول محاربة روسيا اقتصاديا.. هل ستقبل بدفع الثمن الباهظ كما قال ماكرون؟

- ومتى يخرج الشارع الأوروبي عن صمته.. الشتاء سيكون الفيصل ربما في هذه الأحجية..

نتابع المزيد في حلقة اليوم من بالتفاصيل.

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