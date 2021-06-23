برلين 2 ..هل تنظم الانتخابات الليبية بموعدها؟

سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ديسمبر المقبل،، مسار شدد عليه البيان الختامي لمؤتمر برلين إثنان ،، لكن ذلك لم يخف المخاوف التي أضاء عليها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من خلال تحذيراته من أن خلافات داخلية لا تزال تعيق تحقيق الأهداف المسطرة. وأمام الإصرار التركي على ان تواجد قواته في ليبيا كان باتفاق مع طرابلس تطرح التساؤلات حول دور يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة التي كانت أبرز الغائبين عن المشهد قبل أن تعود إليه

فهل ينجح مسار برلين ؟ أم أن الخلافات الداخلية والخارجية قد تحول دون ذلك ؟

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