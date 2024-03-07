بدعم أمريكي.. زيلينسكي يرسل مرتزقة أوكران للقتال بالسودان

ذكرت "وول ستريت جورنال" أن سلطات أوكرانيا أرسلت سنة 2023، رغم خسائرها ونقص الأفراد على الجبهة، جنودا إلى السودان للمشاركة في الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع.

وقد رفض قائد المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف التعليق على هذه المعلومات. لكنه أشار إلى جدوى القرار، معتبرا أن روسيا لديها وحدات في أجزاء مختلفة من العالم وأن القوات الأوكرانية تحاول ضربها...

من جانبها نفت الخرطوم على لسان وزير خارجيتها علي الصادق أي وجود دبلوماسي أو عسكري للأوكرانين في البلاد وقالت إنها تتطلع الى محادثات رفيعة المستوى مع روسيا في المستقبل القريب.. فما وراء حديث وسائل إعلام أمريكية وسودانية عن وجود مرتزقة اوكرانيين في السودان؟

Your browser does not support audio tag.